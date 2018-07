Sem dores, Fred treina no gramado e pode reforçar Atlético-MG na quarta

O técnico Roger Machado ganhou uma boa notícia nesta segunda-feira. O atacante Fred treinou no gramado e não reclamou de dores musculares, que impediram o jogador de entrar em campo na semifinal do Campeonato Mineiro, no domingo.

Sem qualquer sinal de dor, Fred fez trabalho físico leve no gramado e deu confiança à comissão técnica. Ele poderá ficar à disposição do treinador para o jogo contra o Libertad, nesta quarta, no Independência, pela Copa Libertadores.

Fred virou motivo de preocupação por parte do clube na quarta passada, quando reclamou de dores durante partida justamente contra o Libertad, no Paraguai, e precisou deixar a partida mais cedo. No jogo seguinte, no fim de semana, ficou de fora, por precaução.

Na quarta, poderá fazer seu retorno num momento complicado do time na Libertadores. Se perder, cairá para o terceiro lugar, ficando distante da classificação ao mata-mata.

Para este duelo, Roger Machado também deve contar com o zagueiro Gabriel, que sentiu uma pancada joelho na semifinal contra o URT. Ele automaticamente virou dúvida para quarta. Mas nesta segunda treinou normalmente, sem reclamar de dores no local da pancada.

O treinador deve definir a equipe titular do Atlético no último treino antes da partida contra o Libertad, na tarde desta terça. A atividade está marcada para as 15h30.