Sem dores, Gabriel Sara treina no São Paulo e deve encarar o Flamengo no Maracanã

Depois de vencer o Goiás por 2 a 1, de virada, no último sábado, no Morumbi, o São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira no CT da Barra Funda. A novidade do treinamento foi o meia Gabriel Sara, que treinou sem complicações e deve estar à disposição para o duelo contra o Flamengo, quarta-feira, às 21h30, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Sara sofreu um trauma no quadril na vitória sobre os goianos, mas o problema não é grave. O jovem se livrou das dores e participou da atividade desta segunda normalmente. Com isso, deve estar disponível para o confronto decisivo pela Copa do Brasil, competição que o São Paulo nunca venceu. Outro reforço é Daniel Alves. O experiente jogador volta após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo no Brasileirão.

Por outro lado, Tchê Tchê, diagnosticado com covid-19, e Arboleda, convocado pela seleção do Equador, ficaram fora do treino e serão desfalques nos próximos jogos. As outras baixas, todas por lesão, são Walce, Lucas Perri, Liziero, Paulinho e Rojas.

Fernando Diniz deve escalar o São Paulo para o jogo no Maracanã com: Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Brenner e Luciano.

Antes de embarcar para o Rio de Janeiro, a equipe tricolor fará, na terça-feira, os ajustes finais na última atividade antes da partida.