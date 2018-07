Sem dores, Marcelo Mattos diz que joga pelo Botafogo Ausente do amistoso contra o América Mineiro, que terminou empatado por 1 a 1 e foi disputado no sábado na cidade de Juiz de Fora (MG), o volante Marcelo Mattos garante estar pronto para a estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro. O time carioca enfrenta o Palmeiras em São José do Rio Preto (SP) no domingo e o meio-campista garante não ter mais dores na coxa direita.