Sem dores, Valdivia é relacionado para jogo do Palmeiras desta quarta

SÃO PAULO - Fora da estreia do Palmeiras no Paulistão, domingo, Valdivia deve voltar ao time na segunda rodada, nesta quarta-feira, diante do Oeste, em São José do Rio Preto. O meia não mostrou sinais de dor no treino desta terça e foi relacionado pelo técnico Gilson Kleina.

Durante o treinamento, Valdivia foi testado entre os titulares no lugar de Patrick Vieira, formando meio-campo com Márcio Araújo, Souza e Wesley. O chileno, contudo, tem poucas chances de começar jogando. Deve entrar somente no decorrer da partida.

Na semana passada, ele deixou o gramado carregado durante o treino após sofrer forte entrada do zagueiro Henrique no tornozelo. Apesar das dores demonstradas pelo meia, os exames não constataram lesão e ele já pôde retornar às atividades de rotina no clube.

Nesta manhã, ele treinou normalmente, seguindo as orientações do treinador. "O Kleina pediu crescimento de uma partida para a outra. Precisamos evoluir tecnicamente. Apesar do pouco tempo de treinamento, o time tem de evoluir e a gente tem de trabalhar em cima disso", revelou o goleiro Fernando Prass.

Além de testar Valdivia entre os titulares, Kleina sacou Luan e escalou Maijon Leite ao lado de Barcos, no ataque. Assim, o Palmeiras deve entrar em campo nesta quarta com: Prass; Ayrton, Maurício Ramos, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Souza, Wesley e Patrick Vieira (Valdivia); Maikon Leite e Barcos

Confira a lista de jogadores relacionados:

Goleiros: Fernando Prass e Bruno;

Laterais: Ayrton e Juninho;

Zagueiros: Maurício Ramos, Henrique e Marcos Vinícius;

Volantes: Márcio Araújo, Wesley, João Denoni e Wendel;

Meias: Valdivia, Souza e Patrick Vieira;

Atacantes: Barcos, Maikon Leite, Luan, Mazinho e Caio.