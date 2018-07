Sem dores, zagueiro Manoel será titular do Cruzeiro contra o Atlético-PR Mano Menezes poderá contar com o zagueiro Manoel para o jogo do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense, na noite desta quarta, na Arena da Baixada. O defensor se recuperou das dores no joelho direito e mostrou no treino desta terça que está em condições de enfrentar o rival em Curitiba, pela 30ª rodada do Brasileirão.