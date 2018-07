Sem Doriva, Hudson espera recuperar espaço no São Paulo

Hudson foi um dos jogadores que mais perdeu espaço no São Paulo com a chegada de Doriva ao clube. Após a demissão do técnico, a esperança do volante é que ele consiga recuperar o espaço e espera aproveitar o fato de Milton Cruz conhecer bem o elenco para recuperar a confiança e sua condição de titular.

Apesar do espaço perdido com Doriva, o jogador preferiu não comentar sobre a saída do treinador. “Não cabe a mim dizer se foi acertada ou não a escolha. Poderia ter conseguido uma sequência de vitórias e a história seria outra. A torcida quer que o novo treinador tenha bons resultados e queremos isso também”, desconversou.

Entretanto, ele admite que espera ter mais oportunidades com a mudança no comando da equipe. “Pode ter certeza que estou feliz. Acredito que possa ter mais chances agora, mas terei que fazer por merecer”.

O jogador fez questão de ressaltar a qualidade e Milton Cruz, que assumiu o comando da equipe até o fim da temporada. “Ele aprendeu muito com o Muricy e continuou aprendendo com o Osorio. Está implantando essa mistura e ele ainda conhece bem os atletas. Acredito que o Milton seja uma mistura de Muricy e Osorio. Talvez os mais jovens tenham dificuldade, mas o resto está acostumado e vai se adaptar rapidamente”, projetou.