Com a ausência do camisa 10, o meio de campo gremista será escalado com Fábio Rochemback, Adilson, Hugo e Maylson.

Para a lateral esquerda, o técnico está em dúvida - Joílson sofreu uma torção no joelho na partida contra o Avaí e deve passar por uma avaliação antes do jogo. Se ficar de fora, no seu lugar entra Bruno Collaço.