Sem Douglas Santos, Pedro Botelho treina como titular no Atlético-MG

O técnico Levir Culpi vai mesmo cumprir a promessa de escalar o Atlético-MG com o que tem de melhor para o duelo de sábado contra o Mamoré, fora de casa, pelo Campeonato Mineiro. A única mudança em relação à estreia será a entrada de Pedro Botelho no lugar do contundido Douglas Santos.

Titular da posição, Douglas Santos precisou ser substituído diante do Tupi, no domingo, após sofrer uma entorse no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Sem ele, Levir Culpi escalou no treino desta quinta Pedro Botelho como titular. O jogador perdeu boa parte da última temporada por lesão e deve voltar a ter uma chance no fim de semana.

Além de Douglas Santos, o Atlético-MG perdeu na estreia o meia Giovanni Augusto, que sofreu uma ruptura dos ligamentos do tornozelo esquerdo e deve ficar mais de um mês afastado dos gramados. Os dois se juntaram a Guilherme e Eron, que já iniciaram a temporada no departamento médico.

Nesta quinta, os reservas treinaram com Giovanni; Patric, Tiago, Jesiel e Emerson Conceição; Josué, Lucas Cândido, Danilo Pires e Dodô; Maicosuel e André. Desta forma, o atacante Jô, que chegou a ser um dos destaques do time em 2013, sequer deve ficar no banco de reservas contra o Mamoré.