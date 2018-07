Sem Douglas Santos, seleção olímpica terá flamenguista Jorge em amistosos A lesão de lateral-esquerdo Marcelo levou Douglas Santos, do Atlético-MG, para a seleção brasileira principal, mas deixou uma lacuna no time olímpico. Por isso, momentos depois da confirmação do corte do jogador do Real Madrid, nesta sexta-feira, a CBF anunciou a convocação do flamenguista Jorge para a equipe que se prepara para disputar os Jogos do Rio no ano que vem.