Sem Drogba, Costa do Marfim vence nas Eliminatórias

Mesmo sem Didier Drogba, que não foi convocado para que pudesse recuperar a forma física perdida na volta do futebol chinês para a Europa, a Costa do Marfim manteve a sua invencibilidade nas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2014 vencendo Gâmbia por 3 a 0, neste sábado.

Wilfried Bony, de pênalti, Yaya Touré e Salomon Kalou fizeram os gols do jogo, todos no segundo tempo. Com o resultado, a Costa do Marfim abriu folga no primeiro lugar do Grupo C, com sete pontos em três jogos. A Gâmbia aparece em último, com um ponto. Tanzânia e Marrocos disputam o segundo lugar neste domingo.

Pelo Grupo I, Camarões se recuperou de uma derrota para a Líbia, em junho, quando foi jogada a segunda rodada desta fase, vencendo Togo por 2 a 1 neste sábado. Samuel Eto''o fez os dois gols camaroneses em Yaoundé. O resultado deixou os camaroneses com seis pontos, mas eles podem perder a liderança em caso de a Líbia vencer a República Democrática do Congo, domingo, fora de casa.

Campeã africaana em janeiro, a Nigéria precisou de um gol aos 48 minutos do segundo tempo, marcado por Oduamadi, para empatar com o Quênia, em casa, por 1 a 1. A grande zebra das Eliminatórias Africanas até aqui, Malauí, venceu a Namíbia por 1 a 0 e empatou com os nigerianos na liderança, com cinco pontos.

Ainda neste sábado, Senegal empatou em 1 a 1 com Angola e chegou ao seu quinto ponto, na liderança do Grupo J. Angola até aqui empatou seus três compromissos.