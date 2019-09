Sem Dudu, Mano Menezes tem ao menos quatro opções para escalar o Palmeiras

O Palmeiras embalou com a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, assumiu a vice-liderança, mas para a próxima rodada o técnico Mano Menezes terá um problema para resolver. O atacante Dudu recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalcará a equipe.

O time alviverde volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Fortaleza, fora de casa, na primeira rodada do returno da competição nacional. Mano tem uma série de opções para substituir um dos principais jogadores de seu elenco.

A primeira opção seria escalar um jogador com as mesmas características de atuar pela beirada do campo. Se fizer isso, Carlos Eduardo é o favorito para ganhar uma chance na equipe. Outra opção é deslocar um atleta que geralmente atua mais centralizado para o setor, o que é mais provável.

Com isso, Zé Rafael aparece como favorito para entrar no time. Mano também tem outros dois jogadores com essas características: Hyoran e Raphael Veiga. Quem entrar no time, é certo, terá de substituir um dos jogadores mais regulares do Palmeiras.

Apesar de não viver sua melhor fase, Dudu perderá o primeiro jogo no Palmeiras por suspensão. Dos 19 jogos, ele esteve em campo em 18. O atacante também é o vice-artilheiro da equipe na temporada, com nove gols marcados.

Mano Menezes terá a semana cheia para treinar a equipe. Para o treinador, o mais importante é aproveitar o bom momento para encostar no Flamengo - a diferença atual é de apenas três pontos. "Mesmo com o melhor turno da história, terminamos em segundo. Temos a experiência para saber que uma equipe não consegue manter essa constância todo tempo. O que cabe a nós é perseguir o Flamengo fazendo a nossa parte. Agora temos somente um campeonato para fazer, então certamente podemos fazer melhor”, projetou.