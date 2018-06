Sem Edenilson e Danilo Fernandes, Inter recebe o Vasco no Beira-Rio

A escalação do Internacional para o último confronto antes da parada para a Copa do Mundo permanecerá em mistério até o momento do jogo. O técnico Odair Hellmann, treinou com os portões fechados, não conta com Edenilson diante do Vasco, nesta quarta-feira, e não divulgou quem vai atuar no lugar do volante suspenso no duelo que começa às 21h45, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Edenilson recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, na Vila Belmiro, e Hellmann pode optar por Camilo ou Gabriel Dias em seu lugar. O primeiro deixaria o time mais ofensivo, enquanto o segundo tem características mais parecidas com as do titular.

Outro que vai desfalcar o Internacional é o goleiro Danilo Fernandes, que se chocou de cabeça com o companheiro Rodrigo Moledo, também no jogo na Baixada Santista. Ele dará lugar a Marcelo Lomba, que assume a meta colorada.

As ausências certas são o lateral Zeca, com uma lesão muscular, e o meia D'Alessandro, que segue se recuperando de uma entorse no tornozelo esquerdo. Com 19 pontos, o time gaúcho pode até terminar como vice-líder após esta rodada, desde que vença e aconteça uma série de tropeços de seus concorrentes.