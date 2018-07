Sem Edílson e Maicon, Grêmio faz trabalho físico no primeiro treino do dia

A equipe do Grêmio trabalhou a preparação física na manhã desta terça-feira, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, visando a estreia no Campeonato Brasileiro, no domingo, às 19 horas, contra o Botafogo, em casa. A comissão técnica aproveitará o dia para treinar o grupo em dois períodos.

Parte do elenco trabalhou na academia e a outra participou de um circuito de exercícios no gramado sob o comando do preparador Rogério Dias. O meia Maicon e o lateral Edílson, ambos retornando de lesão, não foram ao gramado e ainda são dúvidas para o duelo de domingo. À tarde, ainda nesta terça, o elenco volta a se apresentar no CT para dar continuidade aos trabalhos.

Depois do treino da manhã, o lateral Marcelo Oliveira disse que a semana cheia de preparação para o Campeonato Brasileiro deve corrigir problemas e acertar o time para a estreia. "Esta é uma semana cheia de trabalho, e isso é importante para corrigir o que tem que ser corrigido", comentou, em entrevista coletiva.

Para o jogador, o Grêmio precisa conseguir bons resultados já nas primeiras rodadas do Brasileirão para que possa brigar pelo título. "As rodadas iniciais são fundamentais para uma boa campanha. As dificuldades vão aumentando. Para recuperar depois, é muito mais difícil".

Depois de estrear no Brasileirão, o Grêmio volta a campo na quarta-feira da semana que vem, também em casa, contra o Fluminense, pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil.