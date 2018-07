Sem Edilson, Grêmio faz treino fechado com a presença de campeões olímpicos

Com pouco tempo de preparação para a sua estreia na Copa do Brasil, nesta quarta-feira, diante do Atlético Paranaense, em Curitiba, o Grêmio fechou nesta manhã a preparação do duelo com duas novidades: os campeões olímpicos Walace e Luan participaram da atividade no CT Luiz Carvalho e estão prontos para o confronto na Arena da Baixada.

Mas se os medalhistas de ouro voltaram aos treinos, quem ficou de fora da atividade foi o lateral-direito Edílson, que cumpriu suspensão automática na derrota do fim de semana para o Flamengo e foi liberado para acompanhar o seu julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva pela expulsão contra o América Mineiro.

Apesar disso, Edílson não deverá ser problema para o duelo com o Atlético-PR, assim como o volante Jaílson, que também cumpriu gancho no último domingo. Apesar disso, a escalação gremista é uma incógnita, pois o técnico Roger Machado fechou a maior parte do treino desta terça-feira.

Certo mesmo é que Kannemann fará a sua estreia pelo Grêmio, afinal o zagueiro Wallace Reis não pode defender o Grêmio na Copa do Brasil por já ter atuado pelo Flamengo na competição. Assim, o argentino será o companheiro de zaga de Pedro Geromel no duelo com o Atlético-PR.