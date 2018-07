Sem Edinho, Roger Machado observa jovem que voltou ao Grêmio após empréstimo O volante Guilherme Amorim pode ser aproveitado pelo Grêmio no restante do Brasileirão. O jogador, de 23 anos, foi formado nas categorias de base do clube gaúcho e, nas últimas temporadas, foi emprestado a Londrina e Oeste. De volta a Porto Alegre após o Paulistão, foi observado pelo técnico Roger Machado no treino desta terça-feira pela manhã, no CT Luiz Carvalho.