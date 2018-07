Sem El Shaarawy, Milan avança na Copa da Itália Diante de um adversário que briga para não cair para a terceira divisão do futebol italiano, o Milan não teve receio de poupar seus principais jogadores, incluindo o novo astro El Shaarawy, mas mesmo assim venceu com tranquilidade o Torino, por 3 a 0, nesta quinta-feira, no San Siro.