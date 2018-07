Sem Elano, Jayme confirma Flamengo com duas mudanças

RIO - No treinamento desta sexta-feira, o treinador Jayme de Almeida confirmou que os meio-campistas Luiz Antônio e Márcio Araújo estarão no time titular do Flamengo na final contra o Vasco, marcada para o próximo domingo. Os dois não estavam inscritos na Libertadores, e vinham atuavam no Campeonato Carioca para substituir os jogadores poupados para a competição continental. Mas, com o bom desempenho apresentado, o treinador decidiu efetivá-los. Muralha perde vaga por opção do treinador.

Antigo titular no meio-campo, Elano foi submetido a exames que detectaram uma nova contusão na coxa direita, que deve deixá-lo fora de campo por um período entre duas e três semanas. Os jogador estava desde 12 de março sem atuar por causa de uma lesão na mesma perna e retornou na partida da última quarta-feira contra o León, pela Libertadores. Ainda no início da partida sentiu novas dores e foi retirado de campo.

Outro jogador que deve desfalcar o Flamengo por um bom tempo é o lateral-direito Léo. Ele sofreu uma grave lesão no tornozelo e terá de fazer uma cirurgia no local. A previsão de retorno fica para daqui a seis semanas. Com isso, o jogador deve voltar somente após o recesso da Copa do Mundo.

Dois dias depois da eliminação precoce na Libertadores, o clima no Flamengo ainda era tenso nesta sexta. Jayme foi alvo de protestos de madrugada, quando torcedores picharam o muro da sede da Gávea pedindo sua saída do comando da equipe.