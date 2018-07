Sem Elias, Bruno Henrique deve voltar ao time do Corinthians

Com Elias fora do Corinthians por ter sido convocado por Dunga para os amistosos da seleção brasileira contra França e Chile - o jogador se apresenta à seleção no próximo sábado -, o volante Bruno Henrique tem boas chances de voltar ao time alvinegro já neste domingo, na partida contra o Capivariano, pelo Paulistão. Ele já está recuperado de uma luxação no cotovelo esquerdo, treinou na manhã desta quinta-feira e voltou a ser opção para o técnico Tite.

Bruno se machucou no empate com o Ituano, por 1 a 1, em partida pelo Paulistão disputada no dia 22 de fevereiro. Novamente em condições de atuar, ele participou normalmente no treino dos jogadores reservas realizado no CT do Parque Ecológico e espera voltar à equipe no domingo. No entanto, pode ser preterido por Cristian.

Mas é praticamente certo que Bruno Henrique voltará a vestir a camisa do Corinthians nos próximos dias. Isso porque na partida contra o Capivariano, em Capivari, a equipe vai iniciar uma maratona de quatro partidas em oito dias. Por isso, e preocupado com o desgaste dos jogadores, Tite já definiu que vai usar dois times diferentes nessa semana dura.

Depois de jogar no interior, o Corinthians voltará a campo na próxima terça-feira, para enfrentar a Portuguesa, em jogo atrasado do Campeonato Paulista. Na quinta, o adversário será o Penapolense e no domingo, dia 29, joga de novo fora de casa, desta vez contra o Bragantino.

A tendência é que um time composto na maioria por reservas entre em campo contra Capivariano e Penapolense e o outro jogue contra a Lusa e o time de Bragança Paulista. Elias não poderá participar de nenhum desses quatro jogos, pois estará com a seleção nos jogos com os franceses, dia 23 em Paris, e contra os chilenos, dia 29 em Londres.

Nesta manhã, os reservas fizeram um treino técnico e os jogadores que atuaram na vitória por 2 a 1 sobre o Danubio correram em volta do gramado. Renato Augusto ficou na academia, fazendo reforço muscular.