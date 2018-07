Sem Elias, Flamengo tira chileno Marcos González da Copa Libertadores

RIO - O Flamengo anunciou nesta segunda-feira, no último dia regulamentar, a lista de inscritos pelo clube na Copa Libertadores. E o clube não conseguiu mesmo a recontratação do volante Elias, que estava na Gávea emprestado pelo Sporting, mas voltou para Portugal ao fim da temporada passada.

A lista ainda tem mais uma novidade. Diferente dos outros clubes brasileiros, o Flamengo preferiu inscrever quatro goleiros, e não três. Titular durante boa parte do Campeonato Brasileiro do ano passado, o chileno Marcos González, que deverá estar na Copa, não foi relacionado pelo técnico Jayme de Oliveira. Perdeu lugar para Weliton.

Assim, são três estrangeiros no elenco: o equatoriano Erazo, o paraguaio Cáceres e o argentino Mugni, que vai usar a 10 na Libertadores. No ataque, o jovem Darlan foi preterido.

Neste domingo, a delegação composta por 22 jogadores embarcou para o México, onde a equipe enfrenta o León, quarta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

A viagem até a cidade de León durou pouco mais de 20 horas, sendo que o time chegou no início da tarde desta segunda (pelo horário de Brasília) ao seu destino. Para a partida de quarta, o técnico Jayme de Almeida deverá contar com força máxima inclusive no banco de reservas. Isso porque o atacante Alecsandro, que não fora relacionado para o Fla-Flu em função de uma pancada no pé, viajou com o grupo e não preocupa.

CONFIRA A LISTA DE INSCRITOS PELO FLAMENGO E SEUS NÚMEROS DE CAMISA:

GOLEIROS - Felipe (1), Paulo Victor (12), Cesar (24) e Luan Polli (28);

LATERAIS - Léo Moura (2) João Paulo (16), Léo (21) e André Santos (27);

ZAGUEIROS - Chicão (3) Samir (4), Erazo (6), Welinton (13) e Wallace (14);

VOLANTES - Victor Cáceres (5), Muralha (15), Feijão (23), Amaral (25) e Recife (30);

MEIAS - Elano (7), Rodolfo (8), Lucas Mugni (10), Gabriel (17), Carlos Eduardo (20) e Everton (22);

ATACANTES - Hernane (9), Negueba (11), Igor (18), Alecsandro (19), Paulinho (26) e Nixon (29).