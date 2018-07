Sem Engenhão, Flu e Botafogo jogarão em São Januário

A interdição aconteceu durante a tarde e já no início da noite os presidentes dos quatro grandes clubes do estado se reuniram na sede da entidade para tentar uma solução de emergência para o caso. Chegou a ser cogitado que as partidas acontecessem no próprio Engenhão sem a presença de público, mas isso feriria o Estatuto do Torcedor.

Com a escolha de São Januário, estão mantidos os horários das partidas. Fluminense e Macaé se enfrentarão nesta quarta-feira, às 19h30, enquanto Botafogo e Friburguense jogam na quinta, no mesmo horário. A federação deve anunciar até o fim da semana a tabela do restante do Campeonato Carioca sem a utilização do Engenhão.