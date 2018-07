Sem entender 'protesto' de Guerrero, STJD absolve atacante por expulsão

Nesta quarta-feira, Guerrero foi julgado pela Terceira Comissão Disciplinar do STJD e acabou absolvido por unanimidade. Quando protestou contra o cartão, Guerrero e o juiz do jogo estavam de costas um para o outro. O quarto árbitro e um assistente alertaram o juiz sobre o protesto, que acabou rendendo o vermelho.

Mas, no entender do STJD, não há como punir o atleta por um gesto que ninguém entendeu o que era. Fica a versão do advogado Michel Assef Filho, do Flamengo, que defendeu Guerrero.

"A explicação do atleta diante desse gesto foi que, por ter sido o terceiro amarelo, ele ficaria de fora da próxima partida. Guerrero virou para o banco e fez o gesto de que os companheiros iriam ver na fita que não foi nada", relatou o advogado.