Sem entrar em campo contra o Fluminense, Ramiro se despede do Corinthians

Ramiro está de saída do Corinthians. O clube comunicou neste domingo que o jogador será emprestado ao Al Wasl, dos Emirados Árabes. Com contrato até 2022 com o time paulista, o contrato será de um ano.

O meia acompanhou do banco de reservas o empate por 1 a 1 com o Fluminense neste domingo, no Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Ao fim do jogo, Sylvinho confirmou a saída do jogador.

“Ramiro se despede hoje, não utilizamos. Em decorrência da substituição nós tínhamos o Adson, que é mais agudo, por isso esperávamos criar algo por aquele lado. É um atleta bem rápido e que podia levar perigo. Ramiro se despede hoje nessa etapa do Corinthians", disse Sylvinho.

Ramiro chegou ao Corinthians em 2019, contratado do Grêmio, mesmo ano em que conquistou o título do Campeonato Paulista com a camisa alvinegra.

O Corinthians volta a campo na quarta-feira, dia 30, quando faz clássico contra o São Paulo, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.