Sem entrar em campo, Tunísia avança nas Eliminatórias

CAIRO - As Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2014, que acontecerá no Brasil, tiveram neste sábado sete partidas pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos. Mas foi uma seleção que nem entrou em campo que conquistou a primeira vaga para os mata-matas decisivos para a classificação ao Mundial. Graças à vitória de Cabo Verde sobre Serra Leoa por 1 a 0, a Tunísia já garantiu a liderança do Grupo B.

Neste domingo, os tunisianos enfrentam a lanterna Guiné Equatorial, fora de casa, mas não precisam se preocupar mais. Com 10 pontos, tem quatro de vantagem para Cabo Verde e cinco para Serra Leoa, que era a única ameaça. Guiné Equatorial soma apenas quatro pontos.

Na África, 40 seleções estão divididas em 10 grupos com quatro equipes cada. Apenas os vencedores de cada chave avançam para a fase final, que será disputada em sistema de mata-mata. Os 5 confrontos, em jogos de ida e volta previstos para outubro e novembro, definirão quem representará o continente na Copa do Brasil.

Quem perdeu a chance neste sábado de se classificar foi a República Democrática do Congo. A seleção do goleiro Kidiaba, do Mazembe, foi derrotada em casa por Burkina Faso por 1 a 0 e deixou a disputa para a última rodada, em setembro. Com 10 pontos, os congoleses lideram o Grupo E e estão agora apenas um ponto à frente de Burkina Faso. Até o Gabão, com sete pontos, tem chance, mas precisa vencer Burkina Faso, fora de casa, e torcer para a República Democrática do Congo perder para o lanterna Níger como visitante.

Já no Grupo D, a seleção de Zâmbia, campeã da Copa Africana de Nações em 2012, pode ter se complicado. Neste sábado, apenas empatou com o Sudão por 1 a 1, em casa, chegou aos 11 pontos, mas pode ser ultrapassado por Gana, que tem 9 e joga neste domingo como visitante contra o Lesoto.

No Grupo C, Marrocos se manteve vivo, pelo menos até este domingo, ao derrotar a Gâmbia por 2 a 0, em casa. Com oito pontos, estão em segundo lugar e torcem para a líder Costa do Marfim, que tem 10, não ganhar da Tanzânia, que ainda tem chances de classificação, como visitante.

Tentando a sua primeira classificação a um Mundial, Uganda assumiu a liderança do Grupo J ao derrotar Angola por 2 a 1, em casa. Com 8 pontos, tem dois a mais que Senegal, que neste domingo enfrenta a Líbéria, ainda com chances, fora de seus domínios.

Por fim, no Grupo A, em um jogo que não valia mais nada, Botsuana ganhou da República Central Africana por 3 a 2 e subiu para o terceiro lugar, com 4 pontos. A vaga é disputada por Etiópia e África do Sul, que se enfrentam em território etíope. Caso vençam, os donos da casa conseguirão a classificação antecipadamente.