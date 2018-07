Sem Erazo, Roger relaciona 13 jogadores vindos da base no Atlético-MG

O técnico Roger Machado dará nova chance aos garotos do Atlético-MG na última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. Neste sábado, ele anunciou a lista de relacionados com 13 jogadores vindos da base para o confronto diante da Caldense neste domingo, fora de casa.

Os goleiros Uilson e Cleiton, os laterais Leonan, César e Emanuel, os zagueiro Jesiel e Nathan, os volante Ralph e Yago, os meias Marco Túlio e Daniel, e os atacantes Flávio e Lucas Índio serão os representantes da base atleticana disponíveis para Roger Machado na partida.

A novidade ficou por conta da ausência de Erazo. O zagueiro chegou a treinar entre os titulares para a partida de domingo, mas reclamou de dores no joelho após o trabalho da última sexta-feira e foi vetado. Em seu lugar, deverá jogar Jesiel.

Já o atacante Flávio fará sua estreia no time principal graças à precaução de Roger, que não quer correr o risco de perder o pendurado Rafael Moura para as semifinais do Mineiro. Isso porque Fred deverá ser julgado pela expulsão no clássico com o Cruzeiro, do último fim de semana, e pode ser suspenso pelos tribunais.

Se não promover nenhuma novidade de última hora, Roger levará o Atlético-MG a campo contra a Caldense com: Uilson; Carlos César, Felipe Santana, Jesiel e Leonan; Adilson, Yago, Danilo, Carlos Eduardo e Marlone; Flávio.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Uilson e Cleiton

Laterais: Carlos César, Danilo, Leonan, César e Emanuel

Zagueiros: Jesiel, Felipe Santana e Nathan

Meio-campistas: Ralph, Yago, Adilson, Marlone, Carlos Eduardo, Marco Túlio e Daniel

Atacantes: Flávio e Lucas Índio