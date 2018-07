Sem esforço, Corinthians vence a segunda no Campeonato Paulista

GUARATINGUETÁ - O Corinthians chegou à segunda vitória no Campeonato Paulista ao derrotar o Guaratinguetá por 2 a 0, nesta quarta-feira, fora de casa, pela segunda rodada da competição. Com o sistema ofensivo pouco criativo, o time visitante contou com os gols de dois jogadores da defesa - Chicão e Alessandro - para sair com os três pontos.

Com a vitória, a equipe se igualou a Paulista e São Paulo, com seis pontos após duas partidas e cem por cento de aproveitamento. Já o Guaratinguetá sofreu sua segunda derrota, ainda não somou pontos e está na zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o time do Parque São Jorge volta a atuar no Pacaembu, diante do Linense, neste domingo, às 17 horas. No dia anterior, o Guaratinguetá também jogará na capital paulista, diante da Portuguesa, no Canindé, às 19h30.

O JOGO

O Corinthians começou o jogo em cima do adversário, marcando no campo ofensivo e abusando das jogadas pelo lado direito, principalmente com Danilo, que ganhou a posição de Willian, e Alessandro. Logo com um minuto, Liedson perdeu boa chance. Ele aproveitou uma sobra pela esquerda, driblou o zagueiro, mas na hora de bater acabou chutando o chão.

Depois dos primeiros minutos, no entanto, o ímpeto corintiano diminuiu e o Guaratinguetá equilibrou a partida, também pressionando o adversário na saída de bola. Marcinho levou perigo em alguns cruzamentos pelo lado esquerdo, mas o time do interior não conseguia finalizar a gol.

Quando era pressionado, o Corinthians chegou ao primeiro gol. Aos 27 minutos, Alex bateu falta para dentro da área, Leandro Castán cabeceou e Jailson fez grande defesa. A bola sobrou para Liedson, que se aproveitou de posição irregular, não marcada, rolou para o meio e achou Chicão, dentro da pequena área, sem goleiro. O zagueiro encheu o pé e abriu o placar.

O gol deixou o jogo frio. O Guaratinguetá não conseguia passar pela defesa corintiana, enquanto os visitantes demonstravam satisfação com o resultado. Aos 40 minutos, o time da casa chegou com Marcinho pelo lado esquerdo, mas o atacante pegou muito mal na bola e facilitou o trabalho de Júlio César.

Dois minutos depois, o Corinthians ampliou o placar. Alessandro, um dos destaques do primeiro tempo, subiu pela direita, cortou para o meio e passou pelo marcador. Quando parecia que ele perderia a bola, a defesa adversária se atrapalhou. O lateral saiu de frente para o goleiro e, com calma, tocou de pé esquerdo na saída de Jailson.

O segundo tempo começou parecido com o primeiro. Mesmo com a vantagem, a equipe do Parque São Jorge foi para o ataque e não deixava o adversário crescer. Mas, dessa vez, as principais jogadas passaram a sair pelo lado esquerdo, em cruzamentos do meia Alex.

Depois, também como na etapa inicial, a partida perdeu em emoção. O Guaratinguetá tentava esboçar uma reação, mas esbarrava na própria falta de qualidade e na boa marcação do Corinthians.

Aos 17 minutos, Nenê surpreendeu e bateu o escanteio rapidamente, com efeito. Júlio César, atento, evitou o gol olímpico. Três minutos depois, Charles recebeu cruzamento na área e cabeceou no chão para boa defesa do goleiro corintiano. No lance seguinte, Walter arrancou pelo lado esquerdo, cruzou e a bola passou por toda área.

O Corinthians chegou com perigo apenas mais uma vez antes do fim da partida, com Alex, que recebeu a bola pela direita, cortou para o meio e bateu forte. Jailson caiu e fez uma defesa complicada.

GUARATINGUETÁ 0 X 2 CORINTHIANS

GUARATINGUETÁ - Jailson; Leandro Silva (Pio), Walter, Rafael Vágner e Vanderson; Everton, Daniel (Djavan), Gercimar e Nenê; Marcinho e Charles (Lúcio Flávio). Técnico: Roberto Fernandes.

CORINTHIANS - Júlio César; Alessandro, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo (Jorge Henrique) e Alex (Ramírez); Emerson (Willian) e Liedson. Técnico: Tite.

Gols - Chicão, aos 27, e Alessandro, aos 42 minutos do primeiro tempo.

Árbitro - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

Cartão amarelo - Leandro Silva, Marcinho, Danilo, Willian e Nenê.

Renda - R$ 417.430,00.

Público - 11.003 pagantes.

Local - Estádio Dário Rodrigues Leitte, em Guaratinguetá (SP).