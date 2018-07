Sem espaço nos clubes, brasileiros podem voltar do futebol chinês

Embora muitos jogadores sonhem deixar o Brasil e se aventurar em terras chinesas para ganhar dinheiro, existem também aqueles que fazem caminho contrário e querem retornar ao futebol brasileiro. A falta de espaço, término de contrato, excesso de estrangeiros e saudades de casa são alguns dos motivos apontados pelos atletas para fazer o caminho inverso. "Acredito que teremos vários casos de jogadores que voltarão para o Brasil, principalmente para aqueles que têm contrato chegando ao fim e não deverão conseguir mudar de clube na China”, apostou o empresário Scheidt, ex-zagueiro com passagens por Grêmio, Corinthians, entre outros.

Um dos atletas que podem voltar é o atacante Aloísio. O jogador de 27 anos está no Shandong Luneng, foi artilheiro da última edição do Campeonato Chinês, mas perdeu espaço após uma cirurgia no joelho esquerdo no fim do ano passado, tanto que acabou não sendo inscrito na Liga dos Campeões da Ásia.

O atacante Jô, ex-Atlético-MG, foi no início do ano para a China, mas parece não ter se adaptado e tem feito poucos gols no Campeonato Chinês. Por isso, pode ser liberado pelo Jiangsu Suning para procurar clubes. Quem também deve voltar ao futebol brasileiro é o meia Jadson, assim como atacante Geuvânio. Ambos foram para o Tianjin Quanjian, da segunda divisão da China, por indicação de Vanderlei Luxemburgo. O técnico brasileiro foi demitido e os dois devem perder espaço.

Existem também atletas que não são tão conhecidos no Brasil. O atacante Anselmo Ramon teve passagens pelo Cruzeiro, Avaí, entre outros times, e está no Hangzhou Greentown há quase três anos. Entretanto, ele não foi inscrito no Campeonato Chinês e pode ter sua liberação antecipada, embora tenha vínculo até o fim do ano que vem. Outro que parece estar com os dias contatos na China é Kleber. O atacante de 26 anos, ex-Palmeiras e Atlético-MG, tem sido pouco utilizado no Beijing Guoan e também pode retornar. Entretanto, todos esses jogadores precisarão reduzir drasticamente os salários para jogar no Brasil.