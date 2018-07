Sem espaço, Bruno não deve mais defender o gol do Palmeiras

SÃO PAULO - O goleiro Bruno tem boas chances de não jogar mais pelo Palmeiras . Sem espaço após a saída de Gilson Kleina, o jogador procura clubes interessados para ser emprestado ou negociados em definitivo e já sabe que não está nos planos do técnico Ricardo Gareca.

O goleiro de 29 anos teve a chance de ter uma sequência de jogos com a lesão de Fernando Prass, mas voltou a falhar, perdeu espaço para Fábio e cansado da reserva, pediu à diretoria para ser negociado. O curioso é que o contrato do jogador foi renovado no começo do ano, a pedido de Gilson Kleina.

Bruno tem contrato até dezembro do ano que vem e a ideia é emprestá-lo para outro clube. O jogador chegou a ser sondado pelo Criciúma antes do início do Campeonato Brasileiro, mas não chegou a ter uma proposta oficial. Na partida contra a Chapecoense e Botafogo ele já nem foi relacionado.

Fernando Prass só volta ao time em agosto e durante esse período, Fábio deve ser o titular, com Vinícius como reserva. Nas partidas contra Chapecoense e Botafogo, Bruno sequer ficou no banco de reservas.