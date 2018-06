Sem espaço, Claudinho é emprestado pela Ponte Preta para o Red Bull Brasil

Rebaixado junto com a Ponte Preta para a Série B do Campeonato Brasileiro e sem mostrar um futebol convincente, o meia-atacante Claudinho foi emprestado para o Red Bull Brasil, outro clube de Campinas (SP) que também vai disputar o Campeonato Paulista. Esta foi a solução encontrada pela diretoria para não deixar o jogador parado, uma vez que ele tem contrato até final do ano.

O empréstimo vai ser justamente para o Paulistão, que termina em abril. A direção, em nota oficial, confirmou que como ocorre em casos similares, Claudinho não poderá atuar nos jogos do Red Bull Brasil contra a Ponte Preta durante o período de empréstimo. Esta é uma situação ilegal, porém adotada por muitos clubes.

Claudinho é jovem e vai completar 21 anos no próximo dia 28. Nascido em São Vicente (SP), ele é formado na base do Corinthians, onde esteve em 2015. No ano seguinte passou pelo Bragantino. Em 2017 disputou o Paulistão pelo Santo André e, depois, o Brasileirão pela Ponte Preta.

Na verdade, o elenco rebaixado está sofrendo uma limpa, inclusive para diminuir drasticamente a folha de pagamento. O lateral-direito Nino Paraíba e o volante Elton foram para o Bahia; o meia Artur para o Brasil-RS; o volante Fernando Bob voltou para o Internacional e Jean Patrick se transferiu ao Novorizontino. O meia Jadson acertou com o Fluminense.

O atacante Léo Gamalho vai para a Coreia do Sul, enquanto que o experiente volante Wendel pode ir para o Sport. Já o meia Renato Cajá, maior decepção da temporada de 2017, que colecionou contusões, pode acabar indo para o América-MG. O atacante Lucca e o zagueiro Yago voltaram para o Corinthians.

O técnico Eduardo Baptista tem preparado o time com poucas novidades e muitos jovens. Nesta terça-feira, no CT do Jardim Eulina, em Campinas, empatou com o Rio Claro por 1 a 1 em jogo-treino.