Sem espaço com Klopp no Liverpool, jovem português é vendido ao Reading

O Liverpool anunciou nesta quarta-feira a venda do zagueiro Tiago Ilori para o Reading, da segunda divisão do Campeonato Inglês. O defensor, de apenas 23 anos, custou cerca de 7 milhões de euros em 2013, quando foi comprado junto ao Sporting, mas nunca rendeu o esperado em Anfield Road.

Promessa das seleções de base de Portugal, ele foi emprestado ao Granada, ao Bordeaux e ao Aston Villa. Exceção ao clube francês, entretanto, pouco jogou. De volta ao Liverpool, foi deixado de lado pelo técnico Jurgen Klopp.

Reserva de Portugal nos Jogos Olímpicos do Rio, ele vai continuar a carreira no Reading, clube com o qual assinou até 2020. Os valores da transferência não foram revelados.

O Reading tem um atrativo especial para um zagueiro como Ilori. É treinado por Jaap Stam, holandês que foi um dos melhores do mundo com a camisa do Manchester United.