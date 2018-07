Sem espaço com Levir Culpi, volante Leandro Donizete pode sair do Santos em 2018

A chegada de Matheus Jesus no meio deste ano pode precipitar a saída de Leandro Donizete do Santos. O experiente volante não tem sido aproveitado pelo técnico Levir Culpi, só joga quando não há outra opção e deverá ser negociado no início da próxima temporada.

+ Leia mais notícias sobre o Santos

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

+ Lucas Veríssimo exalta fase do Santos e diz: 'Vamos brigar até o fim pelo título'

Leandro Donizete participou do jogo em que o Santos foi eliminado da Copa Libertadores pelo Barcelona, de Guayaquil, do Equador, em pleno estádio da Vila Belmiro, em Santos. Foi mal e desde então não tem sido mais utilizado por Levir Culpi. Enquanto isso, Matheus Jesus estreou contra o Palmeiras, na rodada passada do Campeonato Brasileiro, foi bem e está ganhando espaço.

Além de Matheus Jesus, outro volante que vive boa fase é Alisson. Formado nas categorias de base, o jogador não estava sendo aproveitado no time santista e foi emprestado ao Red Bull Brasil para a disputa do Campeonato Paulista. Após a competição estadual, retornou e seguiu sem receber oportunidade de atuar. O jogo virou e começou a favorecê-lo em junho, quando, enfim, fez sua estreia pelo Santos em 2017.

"Estou muito feliz pelo momento que estou vivendo, pela sequência de jogos que venho tendo, com boas atuações. Isso é muito importante para mim porque comecei o ano sendo emprestado, joguei o Campeonato Paulista pelo Red Bull e quando retornei não tive muitas oportunidades, mas em nenhum momento deixei isso me abalar, continuei treinando e meu momento chegou. Espero seguir com essa sequência de bons jogos", declarou Alisson em entrevista ao site oficial do Santos.

Elogiado pelo seu espírito de luta, o jogador de 24 anos acredita que o Santos têm que se preocupar em alcançar a meta estipulada entre atletas e comissão técnica para a reta final do Brasileirão sem se preocupar com a campanha de outros times.

"O Levir (Culpi) estipulou uma meta. Temos que tentar terminar o ano sem mais nenhuma derrota. Acho importante termos nossos objetivos. Mas acho que é jogo a jogo e nosso próximo compromisso será contra a Ponte Preta, então temos que ter esse pensamento de não perder para somarmos o máximo de pontos possíveis até o final do Campeonato Brasileiro", completou Alisson.