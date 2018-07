Sem espaço, Corinthians pode emprestar jovem atacante da base

Um dos jogadores mais comentados entre os torcedores do Corinthians na temporada, principalmente quando Jô não jogava, era o garoto Carlinhos, de 20 anos. Apesar do carinho de boa parte da torcida corintiana, o jogador quase não teve espaço com Fábio Carille e a tendência é que ele seja emprestado em 2018.

A ideia da comissão técnica é que uma eventual saída possa fazer o jogador amadurecer e ganhar maior experiência. Durante os treinamentos ao longo da temporada, Carlinhos não conseguiu chamar a atenção do técnico Fábio Carille.

Para complicar a vida do atacante, o Corinthians acertou a contratação de Júnior Dutra e ainda não descartou a possibilidade de acerto com Tréllez, do Vitória. Lembrando que ainda existem Kazim e Jô na posição. Logo, o espaço para Carlinhos ficou ainda menor.

Em toda a temporada, Carlinhos fez apenas um jogo pelo time profissional. Ele entrou aos 26 minutos do segundo tempo na derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Atlético-GO, pela 22ª rodada, dia 26 de agosto. Para ganhar ritmo de jogo, ele foi "emprestado" algumas vezes para defender o time sub-20.