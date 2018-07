Sem espaço, goleiro Gomes não tem contrato renovado e deixa Tottenham

LONDRES - A diretoria do Tottenham confirmou nesta quinta-feira que não renovará o contrato do goleiro Gomes, de 33 anos. Sem vestir a camisa do time desde 2011, o brasileiro está de saída do clube londrino - o vínculo se encerrará em junho -, mas ainda não informou qual será o seu destino.

Gomes tinha contrato com o Tottenham desde julho de 2008, quando se transferiu do PSV Eindhoven para o futebol inglês. Ao todo, o goleiro disputou 135 partidas pelo Tottenham e participou da boa campanha da equipe na Liga dos Campeões na temporada 2009/2010. Naquela edição, o time londrino foi até as quartas de final.

O jogador, contudo, acabou perdendo espaço na equipe com a ascensão dos goleiros Hugo Lloris e Brad Friedel. Gomes virou terceira opção no elenco e foi emprestado ao Hoffenheim, da Alemanha, em 2013.

No futebol alemão, o goleiro pretendia recuperar ritmo de jogo para continuar sonhando com uma vaga na seleção brasileira na Copa do Mundo. Gomes, contudo, não foi lembrado por Luiz Felipe Scolari desde seu ao time nacional. O goleiro participou das conquistas da Copa das Confederações de 2005 e 2009.