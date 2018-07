Sem espaço, jovem atacante deixa o Chelsea e acerta com o Lyon

O Chelsea anunciou nesta segunda-feira a saída do atacante Bertrand Traoré. O jogador de 21 anos estava sem espaço no elenco inglês e acertou a transferência para o Lyon, com quem assinou contrato até junho de 2022. Ele vestiu a camisa da nova equipe esta tarde e celebrou a transação.

"Eu estou feliz por estar aqui, por estar no Lyon, que sempre foi um clube de expressão, com grandes jogadores e grande história. É uma honra para mim atuar aqui", declarou. "Chego para ajudar o Lyon e quero continuar progredindo, aprendendo com o técnico e meus companheiros."

Nascido em Burkina Faso, Traoré chegou ao Chelsea ainda jovem, para jogar nas divisões de base do clube. Em 2015/2016, teve algumas oportunidades no time principal, sempre como substituto de Diego Costa. Foi o suficiente para chamar a atenção do Ajax, clube pelo qual atuou na última temporada, emprestado, e que ajudou a chegar na decisão da Liga Europa, passando justamente pelo Lyon na semifinal.

"Quando vim aqui com o Ajax há alguns meses, a filosofia e a estrutura do clube me atraíram. Com o Ajax, tínhamos praticamente o mesmo etilo de jogo, então espero ter sucesso aqui. Espero me adaptar, o que deve acontecer sem problema, e ter sucesso no geral", projetou.