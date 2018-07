Sem espaço no Corinthians, Juninho Capixaba vai jogar no Grêmio

Fora dos planos do técnico Osmar Loss no Corinthians, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba acertou o empréstimo com o Grêmio. O jogador ficará no clube gaúcho até maio do ano que vem, após ficar sete meses na equipe alvinegra sem conseguir se destacar como o esperado.

Contratado do Bahia para ser o substituto de Guilherme Arana, o jogador de 21 anos não deu conta do recado e viu o clube apostar em Guilherme Romão (que foi emprestado para o Oeste), Sidcley e até Maycon, improvisado, na lateral-esquerda. E recentemente, contratou Danilo Avelar para a posição.

Juninho Capixaba foi contratado por R$ 6 milhões e mais os direitos econômicos do goleiro Douglas. Seu vínculo com o Corinthians se encerra no fim de 2021 e durante o período de empréstimo para o Grêmio, o clube gaúcho é quem arcará com o salário do atleta.

Com a saída de Capixaba, o jovem Carlos deve ser efetivado como substituto imediato no lado esquerdo, tendo Danilo Avelar como o titular da posição. O clube ainda pode promover mais algum garoto da base para a posição.

Próximos jogos do Corinthians:

21/07, às 21h: São Paulo - Morumbi (Brasileiro)

25/07, às 21h45: Cruzeiro - Arena Corinthians (Brasileiro)

29/07, às 11h: Vasco - Mané Garrincha (Brasileiro)

01/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Corinthians (Brasileiro)

04/08, às 21h: Atlético-PR - Arena Corinthians (Brasileiro)

08/08, às 21h45: Colo-Colo - Estádio Monumental (Libertadores)

12/08, às 16h: Chapecoense - Arena Condá (Brasileiro)

15/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Condá (Brasileiro)

18/08, às 19h: Grêmio - Arena Corinthians (Brasileiro)

22/08, às 16h: Fluminense - Maracanã (Brasileiro)

26/08, às 16h: Paraná - Arena Corinthians (Brasileiro)

29/08, às 21h45: Colo-Colo - Arena Corinthians (Libertadores)

02/09, às 16h: Atlético-MG - Arena Corinthians (Brasileiro)

05/09, às 21h45: Ceará - Castelão (Brasileiro)

09/09, às 16h: Palmeiras - Allianz Parque (Brasileiro)