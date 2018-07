Sem espaço, Marcelo Moreno treina à parte no Grêmio Sem espaço no elenco do Grêmio, o atacante Marcelo Moreno sequer treinou com o restante do grupo nesta quinta-feira, no Olímpico. Apenas a sexta opção de ataque para o técnico Vanderlei Luxemburgo, o boliviano perdeu lugar entre os reservas com a recuperação de Kleber e mais uma vez nem participou da atividade tática promovida pelo treinador.