Sem espaço, Mendieta e João Denoni negociam a saída do Palmeiras

O Palmeiras acerta os últimos detalhes para sacramentar os empréstimos até o fim do ano do meia Mendieta e do volante João Denoni. O paraguaio vai para o Olimpia-PAR, enquanto o jovem volante defenderá a equipe do Atlético-GO. Ambos têm contrato com a equipe alviverde até junho de 2017.

Mendieta, de 26 anos, chegou ao Palmeiras em 2013, contratado do Libertad, e indicado pelo técnico Gilson Kleina. Entretanto, o paraguaio não conseguiu mostrar um bom futebol praticamente em nenhum dos 49 jogos que fez pela equipe. O curioso é que durante a pré-temporada, ele foi titular nos amistosos contra o Shandong Luneng e Red Bull e antes mesmo de iniciar o Campeonato Paulista, a diretoria já avisou ao atleta que não queria contar com ele.

O paraguaio, que deixará a camisa 8 para Cleiton Xavier, esteve presente nesta quarta-feira na Academia de Futebol para resolver os últimos detalhes da transferência. Ele custou aos cofres do Palmeiras R$ 4 milhões. Antes do interesse do Libertad, o Vitória também demonstrou vontade em contar com seu futebol e o time alviverde tentou emprestá-lo ao Santos como parte da negociação envolvendo a contratação do volante Arouca.

Em relação a João Denoni, o garoto revelado pelo clube tem 21 anos e mais uma vez tenta a sorte longe da equipe. Denoni apareceu em 2012, quando foi apontado como um dos destaques do time comandado por Gilson Kleina, que acabou sendo rebaixada no Campeonato Brasileiro daquele ano. Em 2013, foi emprestado ao Oeste, onde também teve certo destaque e retornou no início da temporada com a expectativa de ser aproveitado, mas sequer foi inscrito no Campeonato Paulista.

Denoni chegou a negociar com o Rio Claro e com o Capivariano e as conversas não evoluíram. O Palmeiras ainda tem mais quatro jogadores que devem ser emprestados e aguardam clubes, casos do goleiro Raphael Alemão, do lateral-direito Weldinho, do zagueiro Gabriel Dias e do volante Lucas Morelatto.