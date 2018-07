Sem espaço na Inter, atacante Jovetic é emprestado ao Sevilla

Considerado um grande talento europeu, o atacante Stevan Jovetic mais uma vez decepcionou em um dos principais clubes do continente e, por isso, terá casa nova nesta segunda parte da temporada. Sem espaço na Inter de Milão, o montenegrino assinou contrato de empréstimo com o Sevilla até o fim da atual temporada.

"Aceitei a oferta do Sevilla porque é um grande clube, está jogando a Liga dos Campeões, tem uma boa equipe, um grande treinador e luta nas primeiras posições do Espanhol", explicou o jogador, que ainda conversou com Nasri antes de aceitar a proposta. "Ele me disse que este é um grande clube, com ambiente familiar, muito bom e com um grande treinador."

Nasri e Jovetic atuaram juntos com a camisa do Manchester City. Em 2013, o time inglês desembolsou 30 milhões de euros para tirar o montenegrino da Fiorentina, onde ele havia se destacado. Mas o atacante decepcionou na Inglaterra, assim como posteriormente na Itália, e acabou ficando sem espaço.

"Estou em boas condições. Vamos ver amanhã, quando farei meu primeiro treino e falarei com o treinador. Quero fazer o melhor possível. Podemos ir adiante na Liga dos Campeões, chegar o mais longe possível é o sonho de todos, e também podemos ficar entre os três, quatro primeiros da Espanha. Temos um bom time e podemos conseguir", afirmou Jovetic.

Os detalhes da transferência não foram revelados, mas o certo é que o Sevilla terá a opção de compra de Jovetic com preço já definido ao fim do empréstimo. O atacante é mais um reforço para o time de Jorge Sampaoli, que tem o sonho de ir longe na Liga dos Campeões, na qual enfrentará o Leicester nas oitavas de final.