Sem espaço na Ponte, Jonas pode virar moeda de troca no Flamengo

Treinando separado do restante do elenco, o volante Jonas deve deixar a Ponte Preta ainda nesta semana. Titular com Alexandre Gallo no Campeonato Paulista, ele perdeu espaço após a chegada de Eduardo Baptista e nem foi relacionado para a estreia no Campeonato Brasileiro. Emprestado pelo Flamengo, deve ir para Coritiba ou Santa Cruz.

Com 24 anos, o volante começou a carreira no Piauí em 2011, mas rapidamente já se transferiu para o Comercial-PI antes de chegar ao Sampaio Corrêa em 2013, ganhando destaque nacional. De lá assinou com o Flamengo, pouco foi aproveitado em duas temporadas e foi por empréstimo à Ponte Preta, que chegou a lhe confiar a titularidade.

No último domingo, no empate em 0 a 0 com o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, o técnico Baptista apostou no jovem Matheus Jesus ao lado de João Vitor, que já vem caindo nas graças da torcida. O setor de marcação foi o que mais sofreu sanções após o Estadual, já que Eurico e Marcos Serrato deixaram o clube e Elton perdeu espaço com a comissão técnica.

A saída de Jonas já é dada como certa no estádio Moisés Lucarelli, mas a diretoria ainda tenta o acerto com o Flamengo, que detém os direitos econômicos do jogador. O que tudo indica é que o jogador será usado como moeda de troca pelo clube carioca para convencer o Coritiba a liberar o zagueiro Juninho. O Santa Cruz é o outro interessado no futebol do volante.

A Ponte Preta volta a campo no próximo sábado, às 16 horas, desta vez contra o Palmeiras, pela segunda rodada do Brasileirão. O confronto será dentro de casa, com ingressos a R$ 100.