Sem espaço no Atlético-MG, Alan Franco é emprestado para time dos Estados Unidos

Sem espaço no time do Atlético Mineiro, o meia Alan Franco foi emprestado para o Charlotte FC, dos Estados Unidos, informou a direção do clube brasileiro nesta terça-feira. O jogador ficará cedido ao clube americano até dezembro de 2022, com opção de compra no fim do período.

Os valores da negociação não foram divulgados pelo clube. O equatoriano vinha recebendo poucas oportunidades por parte do técnico Cuca. Franco fez apenas 15 jogos com a camisa do Atlético neste ano porque foi barrado pela regra que exige dos times brasileiros apenas cinco estrangeiros relacionados para cada partida.

Na temporada 2021, o treinador contou com diversos estrangeiros à sua disposição no elenco atleticano. Os mais utilizados foram o paraguaio Junior Alonso, os argentinos Nacho Fernández e Zaracho, o chileno Eduardo Vargas e o venezuelano Jefferson Savarino. Alan Franco chegou ao Atlético em junho do ano passado, a um custo de R$ 13 milhões. Seu contrato vai até junho de 2024.

Nos próximos dias, a diretoria atleticana deve decidir sobre o futuro de outros jogadores, alguns titulares nas campanhas vitoriosas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O goleiro Everson, que tem contrato até o fim de 2022, deve renovar até 2025. O clube pode formalizar o acerto ainda nesta semana.

Os atacantes Hulk e Diego Costa também têm contrato até 31 de dezembro do próximo ano. E são prioridades nas negociações porque poderão assinar pré-contrato com outros clubes daqui a seis meses. Diego Costa já é alvo de rivais brasileiros, enquanto Hulk pode selar sua renovação de forma automática, a depender de metas a serem alcançadas.

Os zagueiros Igor Rabello e Réver, o lateral Mariano, o goleiro Rafael e o atacante Eduardo Vargas também têm vínculos até o fim da próxima temporada. E podem estender seus contratos nas próximas semanas.