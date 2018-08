Sem espaço no Barcelona, Alcácer é emprestado ao Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante Paco Alcácer. Sofrendo com a falta de espaço no Barcelona, o atacante de 24 anos foi liberado pelo clube catalão e assinou contrato de empréstimo com o time alemão até o fim desta temporada.

"Estou realmente ansioso para jogar no Campeonato Alemão em breve. Esta é uma melhores ligas do mundo. E o Borussia Dortmund, com estes torcedores incríveis, provavelmente é algo mágico para todos os jogadores", declarou o atacante ao site de sua nova equipe.

A chegada de Alcácer por um ano custou dois milhões de euros (cerca de R$ 9,6 milhões) aos cofres do Dortmund. De acordo com o Barcelona, o clube alemão tem o direito de compra com valor estipulado em 23 milhões de euros, com possíveis outros cinco milhões em variáveis.

Por outro lado, os catalães têm o direito de vetar a compra. Mas se de fato Alcácer for contratado em definitivo pelo Dortmund ao fim do período, o Barcelona receberá 5% do valor do atacante em uma possível futura transação.

Alcácer deixa o Barcelona sem convencer. Contratado para a temporada 2016/2017 após ótima passagem pelo Valencia, o atacante nunca rendeu o esperado e deixa o clube depois de atuar em somente 50 partidas ao longo de dois anos, nas quais marcou 15 gols. Mesmo assim, a diretoria do Dortmund confia no potencial do jogador.

"Estamos muito felizes pelo Alcácer ter decidido a favor do Borussia Dortmund e acreditamos de verdade que este jogador se encaixará em nosso estilo de jogo. Paco tem qualidade e provou isso muito jovem no Valencia. No Barcelona, trabalhou diariamente com alguns dos melhores jogadores do mundo. Graças à intensa concorrência no ataque da equipe, decidiu procurar novos ares", comentou o diretor esportivo do Dortmund, Michael Zorc.