Sem espaço no Barcelona, Alex Song é cedido ao West Ham

Contratado a peso de ouro junto ao Arsenal em 2012, o camaronês Alexandre Song nunca rendeu o esperado no Barcelona. Ele foi perdendo espaço cada vez mais até que neste sábado finalmente deixou o clube. O volante foi emprestado para o West Ham por uma temporada e será um dos principais reforços do time londrino para o Campeonato Inglês.

"Estou muito feliz por estar aqui e muito feliz de ver meus colegas e a torcida hoje (sábado) e começar meu trabalho pelo West Ham. Acho que será muito importante para mim voltar a Londres para o West Ham, que é um clube com ambição de construir um novo estádio e se tornar um grande clube. Estou muito animado de participar deste projeto", declarou.

Song já se apresentou ao novo time e garantiu que optou pelo West Ham mesmo tendo propostas de outros clubes. "Quando estava na Espanha, sempre pensei que se saísse um dia ia voltar ao Campeonato Inglês. Foi uma decisão muito difícil, porque tinha opções de muitos clubes que jogam a Liga dos Campeões, mas no fim do dia escolhi o West Ham porque queria jogar o Campeonato Inglês."

O jogador camaronês tem 26 anos e começou na base do Bastia, da França, mas logo chegou ao Arsenal. Após um período emprestado ao Charlton, voltou e começou a se destacar no clube londrino. Tanto, que em 2012 fez o Barcelona desembolsar 15 milhões de libras para contratá-lo. Na Espanha, no entanto, sofreu com lesões e com um estilo de jogo diferente do que está acostumado e nunca se firmou.