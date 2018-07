Sem espaço no Barcelona, Hleb treina em time alemão

Hleb, que se destacou pelo Arsenal, foi contratado pelo Barcelona em 2008, mas não conseguiu se firmar na equipe. Tanto que acabou emprestado para o Stuttgart em 2009. Depois, nas temporadas seguintes, foi cedido para Birmingham City e Wolfsburg. Seu acordo com este clube alemão foi rescindido no fim do ano passado e o bielo-russo ficou sem ter onde jogar.

O jogador escolheu o Augsburg pela proximidade entre Augsburgo e Stuttgart, cidade onde morou por seis anos, primeiro entre 2000 e 2004, quando saiu do futebol bielo-russo para tentar a sorte na Alemanha, depois na temporada 2009/2010, quando o Barcelona o emprestou para o Stuttgart.

"Sou muito grato ao Augsburg por permitir-me treinar com sua equipe", disse Hleb à Sky Sports. "Está me fazendo bem e eu quero entrar em forma rapidamente", completou o jogador de 30 anos.

O técnico da equipe, Jos Luhukay, porém, nega que possa contar com o bielo-russo para a temporada. "Alex tem contrato com o Barcelona e ele certamente tem ambições diferentes do que jogar no Augsburg", ponderou.