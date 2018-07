Sem espaço no Bayern, Shaqiri é anunciado pela Inter de Milão

Após alguns anos no limbo do futebol italiano e europeu, a Inter de Milão parece mesmo disposta a voltar a honrar suas tradições e, para isso, não está poupando esforços. Nem dinheiro. Depois de contratar o atacante alemão Lukas Podolski, o clube reforçou seu meio de campo nesta quinta-feira com o suíço Xherdan Shaqiri, que vinha sendo pouco aproveitado no Bayern de Munique.

Em sua página no Twitter, a Inter anunciou que chegou a um acordo com o jogador, mas não informou o tempo de contrato, nem os valores envolvidos na negociação com o Bayern. O certo é que o clube desbancou alguns concorrentes, como Juventus, Liverpool e Arsenal, que também estavam interessados no futebol do meia.

Revelado pelo Basel, Shaqiri é considerado a principal joia do futebol suíço na atualidade, tendo disputado duas Copas do Mundo: em 2010, na África do Sul, e em 2014, no Brasil. O jogador de 23 anos deixa o Bayern de Munique após dois anos e meio sem nunca ter se firmado. A chegada de Pep Guardiola diminuiu ainda mais as oportunidades do meia, que sequer vinha sendo relacionado para algumas partidas do time alemão.

Na Inter, Shaqiri terá a chance de reaparecer para o futebol europeu, mesmo objetivo do clube italiano. Nas últimas três temporadas, a equipe não conseguiu ganhar nenhum título e sequer se classificou para a Liga dos Campeões. Em sua nova casa, o suíço terá os brasileiros Juan Jesus, Jonathan, Dodô e Hernanes como companheiros.