Sem espaço no Chelsea, colombiano Cuadrado chega à Juventus por empréstimo

Cuadrado foi um dos destaques da Colômbia na Copa do Mundo do ano passado e passou a ser disputado por diversos dos grandes clubes do planeta. Aceitou a proposta do Chelsea, assinou por quatro anos e meio, mas nunca conseguiu ser titular com José Mourinho. Fez 17 partidas, mas a maioria delas saindo do banco de reservas.

Com a contratação de Pedro, sobrou ainda menos espaço para ele no elenco do Chelsea. Por isso, optou por deixar Stanford Bridge para chegar a Turim com um contrato por empréstimo até junho de 2016.

"Sabemos que Juventus é uma das melhores equipes da Europa. Ganhou e tudo e agora tem que lutar pelo campeonato (Italiano). Prometo dar o melhor de mim, 100%, preparar-me para cada partida e depois que o técnico escolha quem vai jogar. Só tenho que trabalhar a 100% e fazer o que sei", disse ele, em declaração publicada no site da Juventus.

O time, faturou o Campeonato Italiano e a Copa da Itália e foi vice-campeão da Liga dos Campeões na temporada passada, perdeu três de seus principais jogadores: Carlito Tevez (Boca Juniors), Arturo Vidal (Bayern de Munique) e Andrea Pirlo (New York FC).

Para repor essas saídas, a Juventus já havia acertado as contratações dos atacantes Mandzukic (ex-Atlético de Madrid), Dybala (ex-Palermo) e Simone Zaza (ex-Sasuolo) e do meia Khedira (ex-Real Madrid). Também chegaram ao clube os brasileiros Alex Sandro (lateral, ex-Porto) e Neto (goleiro, ex-Fiorentina).