Sem espaço no Chelsea, Piazon é emprestado para o lanterna do Italiano

O meia Lucas Piazon voltou a sofrer com a falta de espaço no Chelsea e terá uma nova casa para este semestre. No último dia da janela para transferências na Europa, o clube londrino anunciou um novo empréstimo do jogador de 25 anos, desta vez para o Chievo, até o fim da temporada.

Em seu novo clube, Piazon não terá vida fácil. Afinal, chega para, em apenas seis meses, ajudar a equipe de Verona a evitar um rebaixamento que parece certo. O Chievo ocupa a lanterna do Campeonato Italiano com apenas oito pontos em 21 rodadas, nove a menos do que o Empoli, primeiro time fora da zona da degola.

Piazon surgiu como grande promessa na base do São Paulo e passou pelas seleções brasileiras de categorias inferiores. Rapidamente, chamou a atenção do Chelsea, que o contratou em agosto de 2011, quando o meia ainda tinha apenas 17 anos.

O início na base do Chelsea até foi animador, mas Piazon nunca encontrou espaço entre os profissionais. Por isso, de 2013 para cá, ele foi emprestado para o Málaga, na Espanha, o Vitesse, na Holanda, o Eintracht Frankfurt, na Alemanha, o Reading e o Fulham, na Inglaterra. Esta será sua primeira passagem pelo futebol da Itália.