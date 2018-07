Sem espaço no Corinthians, atacante Isaac voltará para o Botafogo-SP

Há um ano e meio no Corinthians, o atacante Isaac Prado vai embora sem nunca sequer ter atuado pelo clube do Parque São Jorge. Nesta segunda-feira, ele foi confirmado como reforço do Botafogo de Ribeirão Preto para a próxima temporada, retornando de empréstimo.

De acordo com o presidente do Botafogo, Gerson Garcia, o Corinthians já avisou que não irá exercer o direito de compra dos direitos federativos do jogador, que se reapresenta em Ribeirão Preto no dia 12 de dezembro, uma semana depois do fim do Campeonato Brasileiro.

Durante esta competição, Isaac ficou no banco de reservas em pelo menos uma dúzia de jogos, mas nunca foi chamado para jogar. O jovem se destacou sendo o artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2015 pelo Botafogo. Depois, disputou o Paulista daquele ano pelo clube de Ribeirão Preto e teve rápida passagem pelo Bragantino na Série B.