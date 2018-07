Sem espaço no Corinthians, Defederico jogará no sub-23

Com poucas chances no time titular do Corinthians, o meia Defederico entrará em campo neste sábado para defender a equipe no Campeonato Brasileiro sub-23. Um dos principais investimentos do clube nos últimos anos, o argentino teria pedido para disputar a partida para ganhar ritmo de jogo.

"Foi um pedido do atleta para que ele tivesse condição de participar de jogo, de ganhar ritmo", disse o técnico Tite, que usou o argentino somente nos momentos finais do jogo contra o Flamengo. Assim como aconteceu sob os comandos de Mano Menezes e Adilson Batista, Defederico tem ganhado poucas chances no time de Tite.

O argentino jogará ao lado de William Morais, Dodô e Boquita, que também integram o time principal. No jogo de sábado, o Corinthians vai enfrentar o Atlético Mineiro, na Arena do Jacaré, pela semifinal do Brasileiro sub-23. A partida será a preliminar do confronto entre Atlético e Botafogo, pela 32.ª rodada do Brasileirão.