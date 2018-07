Sem espaço no Corinthians, Luciano pode ir jogar na Grécia

O atacante Luciano parecia estar próximo de um acerto com o Botafogo, mas as negociações não evoluíram e o jogador continua sem saber onde jogará. Ele tem contrato com o Corinthians até o fim do ano, mas não será aproveitado pelo técnico Fábio Carille. O Panathinaikos, da Grécia, é o novo interessado em levar o jogador.

O Corinthians recebeu uma proposta do clube grego e está analisando. A tendência é que a diretoria dê aval para o jogador negociar sua transferência. Além do Botafogo, o Cruzeiro e o Al-Gharafa, do Catar, também tentaram levá-lo, mas não tiveram sucesso.

Luciano estava no Leganés, da Espanha, até o fim do mês passado. Chegou-se a cogitar a possibilidade dele treinar no CT Joaquim Grava, mas isso não se concretizou. Contratado pelo Corinthians em 2014, o atacante disputou 93 jogos e marcou 24 gols pela equipe alvinegra.

A ideia da diretoria alvinegra é liberar o jogo, mas continuar com uma parte dos 25% que tem dos direitos econômicos do atleta.