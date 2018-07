Sem espaço no elenco do Palmeiras, Gabriel Leite é emprestado para o Audax

Vice-campeão paulista no ano passado, o Audax anunciou nesta quarta-feira a contratação do jovem Gabriel Leite, que chega a Osasco emprestado pelo Palmeiras. O atacante, de apenas 21 anos, não chegou a ter oportunidades no elenco alviverde e será emprestado pela terceira vez desde que chegou ao Palestra Itália.

Revelado pelo Paulista, de Jundiaí (SP), ele disputou o Paulistão de 2014 antes de ser contratado para as categorias de base do Palmeiras. Foi bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2015 com a camisa alviverde, chegou ao elenco profissional, mas não se firmou. Passou pelo Paraná e, este ano, jogou 11 partidas da Série B pelo Criciúma.

No Paulista e no Paraná, trabalhou com Fernando Diniz, treinador que renovou seu contrato com o Audax. "Optei pelo Audax pela visibilidade que tem hoje no Campeonato Paulista e o professor Fernando Diniz também que eu já conheço. Trabalhei com ele no Paraná e é um cara que vai me ajudar muito", comentou o reforço do Audax.

Com o elenco em construção, o Audax iniciou os treinamentos na terça-feira. Entre as novidades estão o preparador de goleiros Sílvio Luiz, que fez história como jogador do São Caetano.