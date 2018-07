Sem espaço no Fla, Vander pode voltar para o Bahia

Autor do primeiro gol do Flamengo em 2011, na vitória sobre o América-MG por 2 a 1, em jogo amistoso no mês de janeiro, Vander foi prejudicado por lesões e ficou sete meses afastado do time carioca. Assim, ele disputou somente oito partidas em todo o ano.

Nesta terça-feira, o Flamengo comemora 30 anos da conquista do título do Mundial Interclubes de 1981, quando derrotou o Liverpool por 3 a 0. Haverá uma festa oficial do clube na quadra da escola de samba Mangueira, com a presença dos ex-jogadores Raul Plassmann, Nunes e Adílio, além do técnico Paulo César Carpegiani.